Incident na Studentskom trgu, povređen mladić

Kako RTS saznaje, mladić se sam povredio na Studentskom trgu u Beogradu. To su, kako nezvanično saznajemo, rekli njegovi drugari koji su ga privatnim vozilom dovezli u KBC Bežanijska kosa. Prema njihovim rečima, on se sam povredio po stomaku slomljenom staklenom flašom. Povređeni osamnaestogodišnjak je dovezen u alkoholisanom stanju i stalno menja izjavu o tome šta se tačno dogodilo. On je, inače, zadobio teške telesne povrede, ali nije...