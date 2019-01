Simić: Objava Vašington posta o inicijativi Tačija da se ukinu takse izmišljotina

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da je ono što je objavio Vašington post o inicijativi Hašima Tačija da se takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ukinu izmišljotina.

On je za RTS rekao da su svi članovi vlade u Prištini koji pripadaju Tačijevoj partiji glasali za uvođenje taksi. Kako je rekao da se Tačijeva desna ruka, Kadri Veselji, javno hvalio kako je predlog Haradinaja bio da takse budu 30 odsto, a njegov da to bude 100 odsto. "To je klasična igra dobrog i lošeg policajca u kojoj će jedan glumiti kako eto ne mrzi Srbe i poštuje ih kao sagovornike, pre svega naš pregovarački tim i predsednika...