Nela Kuburović: Prosledili smo Prištini zapisnike sa saslušanja o ubistvu Olivera Ivanovića

Beta pre 9 sati

Ministarstvo pravde Srbije upravo je prosledilo Prištini opsežan izveštaj i odgovarajuće zapisnike sa saslušanja pojedinih ljudi u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, izjavila je danas ministarka pravde Nela Kuburović.Ona je za televiziju Pink kazala da je to urađeno na osnovu poslednjeg zahteva iz Prištine da se saslušaju određena lica u vezi sa istragom o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića."To upravo govori da je Beograd i dalje spreman na saradnju i da je spreman da odgovori na sve zahteve koji dolaze iz Prištine. Takvu dvosmernu komunikaciju od strane Prištine nemamo", kazala je Nela Kuburović.Nažalost, nije došlo do uspostavljanja bližih odnosa i saradnje u vezi sa istragom o ubistvu Ivanovića, jer je, kako je navela, Priština u startu odbila zajedničko sprovođenje istrage.Ona je kazala da veruje da je to upravo jedan od razloga zašto nema konkretnijih rezultata u predistažnom postupku."Da su nam odmah bili dostupni svi podaci, koje je tražilo i Tužilaštvo za organizovani kriminal po našim zahtevima za međunarodnu saradnju koji su poslati još u januaru i februaru prošle godine, verujem da bi danas bili uspešniji rezultati istrage", kazala je Nela Kuborivć.Podsetila je da je Beograd takve zahteve poslao još pre godinu dana, a da još nema odgovora iz PrištineMinistarka ja kazala da je bilo spekulacija da Beograd nikada nije uputio takve zahteve i istakla da postaje neoborivi dokazi da su oni upućeni Prištini.Navela je da je bitno da Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu vodi predistražni postupak, da se Biro za nacionalnu bezbednost, MUP i nadležne službe takođe bave ovim pitanjem, te da to upravo pokazuje spremnost države da se otkrije i ko je nalogodavac ovog krivičnog dela i ko su njegovi neposredni izvršioci.Hodža: Nismo primili izveštaje iz Srbije koje smo tražili o ubistvu IvanovićaSpecijalni kosovski tužilac Sulj Hodža, koji je zadužen za istragu ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, izjavio je da nije primio izveštaje koje je tražio od zvaničnih organa Srbije o tom slučaju.On je za prištinsku televiziju KTV izjavio da će, čim dobije informacije, njih priključiti predmetu ubistva Ivanovića."Pored ostalih mi smo zatražili da imamo pristup pozivima na telefon Ivanovića i to prošli put nismo dobili", kazao je Hodžaj.