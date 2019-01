U većini krajeva Srbije sutra jak sneg

RHMZ je upozorio da se povećanje visine snežnog pokrivača od 10 do 20 sanitimetara i stvaranje snežnih nanosa u planinskim predelima očekuju već danas na jugozapadu i jugu Srbije. Sutra će u Srbiji duvati slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus pet do minus jedan stepen, a najviša dnevna od minus tri do jedan stepen Celzijusovih. U Beogradu će sutra biti oblačno vreme sa snegom, uz osetno povećanje visine...