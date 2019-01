Održana komemoracija povodom smrti Šekularca

Beta pre 1 sat

Komemoracija povodom smrti jednog od najboljeg fudbalera sa ovih prostora i druge Zvezdine zvezde Dragoslava Šekularca, održana je danas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.U prepunom medija centru, osim članova porodice i prijatelja, komemoraciji su prisustvovali predsednik Zvezde Svetozar Mijailović, generalni direktor Zvezdan Terzić, trener Vladan Milojević, kao i brojni bivši sadašnji čelnici i igrači tog kluba, među kojima Jovan Aćimović, Vladimir Petrović, Dušan Savić, Stevan Stojanović i drugi.Tu je bio i bivši košarkaš Zoran Slavnić, ali i legendarni igrači "večitog" rivala Partizana, Marko Valok, Momčilo Vukotić, Nenad Bjeković, kao i brojni političari, glumci, zvaničnici Fudbalskog saveza Srbije i selektor Mladen Krstajić, kao i ostali bivši fudbaleri i sportisti.Posle filma koji je prikazao Šekularca na terenu i van njega, minutom ćutanja odata mu je počast."Opraštamo se od Dragoslava Šekularca - Šekija, virtouza fudbala, čoveka koji je deo bogate istorije Zvezde koju je i sam stvarao. Bio je istaknuti član reprezentacije Jugoslavije i drugih klubova u kojima je igrao. Majstorstvo na fudbalskom terenu nastavio je i na trenerskoj klupi. Vrhunski. Opraštamo se od druge Zvezdine zvezde. O Šekiju je i lako i teško govoriti. Lako, jer ima mnogo toga šta je uradio i postigao. Teško, jer je nemoguće izraziti rečima sve ono šta je njegovo umeće značilo u fudbalskoj igri, koja mu je i donela planetarnu popularnost", rekao je Mijailović.On je naveo da su ljudi voleli Šekularca, koji je navikao zvezdinu publiku na majstorstvo."Bilo je majstora a neke je i sam stvarao. Voleo je Zvezdu i tu svoju ljubav delio sa publikom. Velika je njegova zasluga što je Zvezda postala najvoljeniji i nagledaniji klub na ovim prostorima. Među milionima igrača bio je jedinstven. Imao je dribling, poteze, magiju koja privlači hiljade ljudi na tribine. Te poteze su savremenici pokušavali da kopiraju ali bezuspešno, oni se i danas prepričavaju i opisuju. Jedan je Šeki", rekao je Mijailović.Predsednik crveno-belih rekao je da je Zvezda ponosna što je u svojim redovima imala takvog igrača, kao i da su mu svetski majstori fudbala, novinari vodeći sportskih listova i navijači sa svih strana odali priznanje."Dragi Šeki, poneo si sa sobom mane. Nama si ostavio vrline, tvoje velikog fudbalsko umeće. Sačuvaćemo uspomenu na tebe, bio si i ostaćeš inspiracija mnogim momcima koji su potrčali za fudbalskom loptom. Legendo za života, preselio si se u večnost. Neka tvoja nemirna duša nađe večni mir", rekao je Mijailović.Od Šekularca se oprostio njegov nekadašnji saigrač, a danas predsednik veterana Crvene zvezde Aleksandar Marković."Ovo je tužan dan za sve Srbe, za sve zvezdaše, za sve one koji vole fudbal, za porodicu i prijatelje Dragoslava Šekularca. Stalo je srce našeg Šekija, a od danas on će biti sa zvezdama na nebu, gde mu je i mesto. Imao sam sreću da igram sa njim, a kasnije smo se družili. O njemu su ispričane stotine anegdota, napisano je hiljade stranica, bio je istinska zvezda. Igrao je hokej, kockao se, glumio na filmu, tukao sudije, zaljubljivao se, svađao, mirio, kritikovao i beskrajno voleo Zvezdu", rekao je on.Marković je dodao da će "večno živeti legende da je novčanicama brisao cipele, da je autom jurio Mileta Kosa da ga pregazi, da je nokautirao sudiju Tumbasa u Nišu, kao i da su navijači Slobode u Tuzli skandirali dajte loptu Šekiju".U ime igrača koje je Šekularac trenirao okupljenima se obratio Boško Đurovski."Mi igrači koji smo ponikli u Crvenoj zvezdi navikli smo da persiramo svojim trenerima, učiteljima do kraja života. Dragi moj Šeki, danas ću da ti govorim Ti, jer hoću da mi budeš blizak, da se osećam kao da razgovaram sa ocem ili bratom. Hoću da ti kažem da si bio veliki igrač i veliki trener. Imao sam čast da me treniraš. Za tebe je fudbal bio jednostavan. Umeo si ono što niko nije umeo, da držiš na okupu ceo tim. Kod tebe su i rezervni igrači bili zadovoljni. Nisam te poznavao kao igrača, ali čuo sam od svog oca kakav si bio i možda smo i zahvaljujući tebi i postali zvezdaši", rekao je Đurovski."Niko nije bio dribler kao ti, a dribling je u fudbalu sve. Kada vidimo decu koja se igraju na poljančetu ne zapažamo onog ko je dao pas ili koji se gura, nego zapazimo onog ko dribla, koje ševa. To si ti bio. Bio si najbolji u tome. Fudbalski mađioničar, čarobnjak, prva violina u orkestru, kako su te nazvali mnogi svetski mediji", dodao je Đurovski.On je zatim pozvao prisutne da se aplauzom oproste od Šekularca.Dragoslav Šekularac umro je 5. januara u 82. godine, a biće sahranjen danas u 14.30 na Novom groblju u Beogradu.