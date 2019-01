Niški lekar osuđen zbog korupcije: Dobio više od 2 godine zatvora i mora da plati kaznu od 400.000 dinara

Lekar V.S. zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo niškog Kliničkog centra pravosnažno je osudjen zbog primanja mita na dve godine i četiri meseca zatvora i novčanom kaznom od 400.000 dinara, potvrdjeno je agenciji Beta u Višem sudu u Nišu. "V.S. je oglašen krivim za tri krivična dela primanja mita, a izrečena mu je pomenuta jedinstvena zatvorska i novčana kazna", kazali su u Višem sudu u Nišu. V.S. je uhapšen 2013. godine zbog...