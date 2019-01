Endi Marej najavio penziju, Australijan open možda poslednji turnir (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Britanski teniser Endi Marej najavio je danas da će se ove godine penzionisati i da će mu Australijan open možda biti poslednji turnir.Marej je učestvovao na turniru u Brizbejnu nakon godinu dana odsustva zbog operacije kuka."Mogu da igram sa ograničenjima, ali mi ograničenja i bol ne dozvoljavaju da uživam u takmičenju i treningu", rekao je 31-godišnji Marej u Melburnu."Vimbldon je mesto gde želim da prestanem da igram, ali nisam siguran da ću moći to i da uradim. Mislim da je moguće da je Australijan open bude moj poslednji turnir", rekao je Britanac na veoma emotivnoj konferenciji za novinare.Trostruki grend slem šampion je u jednom trenutku napustio konferenciju za novinare u suzama, pribrao se i vratio."Ne osećam se dobro, dugo se borim. Već 20 meseci osećam jak bol. Uradio sam sve što sam mogao da se oporavim, ali ništa nije pomoglo. Bolje sam nego pre šest meseci, ali i dalje trpim veliki bol", rekao je Marej.Osvajač dva olimpijska zlata je dodao i da mu je predložena još jedna operacija koja je ozbiljnija od prethodne.Otvoreno prvenstvo Australije igraće se od 14. do 27. januara, a protivnik Mareja u prvom kolu biće Španac Roberto Bautista Agut.Troicki i Kecmanović u glavnom žrebu Australijan openaSrpski teniseri Viktor Troicki i Miomir Kecmanović plasirali su se danas u glavni žreb Otvorenog prvenstva Australije.Troicki je u poslednjem kolu kvalifikacija pobedio Darijana Kinga sa Barbadosa sa 6:2, 3:6, 6:3 i na startu Australijan opena igraće protiv Španca Roberta Karbaljesa Baene, 73. tenisera sveta.Kecmanović je do glavnog žreba prvog grend slem turnira u sezoni stigao nakon pobede protiv Brazilca Tijaga Monteira sa 6:2, 6:1. I Kecmanoviću će prvi protivnik biti Španac - Fernando Verdasko.Srbija će tako na Australijan openu imati sedmoricu tenisera - Novaka Đokovića, Filipa Krajinovića, Dušana Lajovića, Janka Tipsarevića, Lasla Đerea, Viktora Troickog i Miomira Kecmanovića.Za razliku od Troickog i Kecmanovića, Ivana Jorović danas nije uspela da preskoči poslednju prepreku. Ona je u poslednjem kolu kvalifikacija izgubila od Nemice Harijet Dart sa 6:1, 3:6, 1:6.Prvi grend slem turnir u sezoni, Australijan open, počinje u ponedeljak.