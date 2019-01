Novi tripl-dabl Jokića za pobedu protiv Klipersa (VIDEO)

Beta pre 9 sati

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu Los Anđeles kliperse sa 121:100 u NBA ligi, uz novi tripl-dabl učinak Nikole Jokića.Jokić je za 28 minuta na terenu Klipersima ubacio 18 poena, uz 14 skokova i deset asistencija i tako stigao do svog 21. tripl-dabl učinka u karijeri.Najefikasniji u Denveru bio je Džamal Marej sa 23 poena, Mejson Plamli je dodao 17 poena i 12 skokova, a Malik Bisli 15 poena.Na drugoj strani, najbolji je bio Lu Vilijams sa 19 poena, dok su Danilo Galinari i Tobajas Haris ubacili po 18. Boban Marjanović je na parketu proveo šest minuta i nije se upisao u strelce, dok Miloš Teodosić nije igrao.Denver je zabeležio 28. pobedu od početka šampionata, dok Klipersi sada imaju skor 24/17.Košarkaši Sakramenta su na svom terenu slavili protiv Detroita sa 112:102 i tako stigli do 21. trijumfa u sezoni.Kingse je do pobede vodio Badi Hild sa 18 poena, a Vili Koli Stajn je dodao 14 uz isto toliko skokova.Nemanja Bjelica je za 25 minuta na terenu upisao sedam poena, po pet skokova i asistencija i dve blokade, dok je Bogdan Bogdanović za 21 minut u igri postigao šest poena, uz tri skoka, četiri asistencije i dve ukradene lopte.U redovima Detroita najefikasniji je bio Stenli Džonson sa 16 poena.Najuzbudljiviji meč prošle noći odigrali su San Antonio i Oklahoma, koji je posle dva produžetka pripao Sparsima - 154:147.San Antonio je do pobede vodio sjajni Lamarkus Oldridž sa 56 poena, Derik Vajt je dodao 23, Marko Belineli 19, a Demar Derozan 16 poena uz 11 asistencija.U redovima Oklahome najefikasniji je bio Pol Džordž sa 30 poena, Džeremi Grant je ubacio 25, dok je Rasel Vestbruk meč završio sa tripl-dabl učinkom - 24 poena, 13 skokova i 24 asistencije.Pobedu na svom terenu upisao je i Majami, koji je sa 115:99 bio bolji od Bostona. Najefikasniji u 20. ovosezonskoj pobedi Majamija bili su Dvejn Vejd sa 19 i Džoš Ričardson sa 18 poena, dok se na drugoj strani istakao Kajri Irving sa 22.