Posle Trampa i Makron otkazao učešće u Davosu

Razlog za otkazivanje leži u prenatrpanom rasporedu obaveza francuskog predsednika, navode u Jelisejskoj palati, dok radio navodi da to može imati veze možda i sa protestom "Žutih prsluka" i predstojećom javnom raspravom o radu državnih institucija i demokratiji. Svetski ekonomski forum se održava od 22. do 25. januara u Davosu u Švajcarskoj.I američki predsednik Donald Tramp objavio je da neće ići u Davos i to zbog situacije...