Oblačno, uz mraz, maglu i slab sneg

Tokom prepodneva u centralnoj i južnoj Srbiji umereno oblačno sa sunčanim periodima. Provejavanje slabog snega očekuje se na severu zemlje. Vetar slab do umeren jugozapadni, uveče u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus pet, najviša dnevna od minus tri na jugu do tri na severu. U Beogradu ;ujutru umeren, na širem području grada jak mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno i malo toplije vreme. Vetar slab do...