RHZS: U nedelju umereno do potpuno obačno, sa slabom kišom

Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni i jugozapadni, u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura u većini mesta od -4 do nula stepeni, a najviša od -1 do sedam. U Beogradu se veći deo dana očekuje umereno do potpuno oblačno i bez padavina, samo je sredinom dana moguća slaba kiša ili susnežica. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura oko nule, a najviša oko pet stepeni. Narednih dana očekuje se slično vreme, a u sredu...