Antić objasnio: Urbana je legenda da grejanje plaćamo 12 meseci! Plaćamo ga koliko košta, ali u 12 rata

BEOGRAD - Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić izjavio je da toplane u nekim gradovima ne rade 24 sati dnevno, jer, kako je kazao, takva je procena rukovodstva toplana u tim gradovima. On je kazao da je tvrdnja da se grejanje plaća cele godine "urbana legenda". "Mi plaćamo cenu grejanja onoliko koliko to košta, a odlukama lokalne samouprave se nama kao građanima izlazi u susret da to plaćamo u 12 rata", kazao je Antić za...