Cipras: Neću vlast bez apsolutne većine, iako mogu po ustavu

ANA prenosi da je Cipras to kazao u intervjuu za "Open TV" nakon što je manjinski partner u vladi Panos Kamenos, lider ultrakonzervativnih Nezavisnih Grka, podneo ostavku na funkciju ministra odbrane Grčke i objavio povlačenje njegove stranke iz vladajuće koalicije. "Ja neću imati ustavni problem, ali je jasno da će to biti politički problem", rekao je Cipras. On je naveo šta planira da radi ukoliko ne uspe da obezbedi 151 poslanički glas...