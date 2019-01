Nova tragedija u Kini: 21 rudar poginuo u urušavanju rudnika

21 dead in a coal mine roof collapse in Shaanxi, NW China. Investigation into the cause is underway https://t.co/lJjcDT4PwG pic.twitter.com/ZL4mFYYxOC — China Xinhua News (@XHNews) January 13, 2019 Spaseno je 66 rudara, navodi se u saopštenju vlade. Iako je broj nesreća u kineskim rudnicima opao u poslednjoj deceniji, Kina je i dalje na vrhu liste po broju stradalih ljudi u rudnicima. Kurir.rs/Tanjug Foto: AP Kurir Autor:...