Vučić: Najava pooštravanja kaznene politike nema veze sa izborima

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga ne zanimaju kritike na društvenim mrežama povodom najave pooštravanja kaznene politike prema kriminalcima i dodao da to nema nikakve veze s eventualnim vanrednim izborima."Oni su hteli da kažu da je sve to zbog izbora. Izbori zavise samo od njih. Jednu reč da kažu - idemo na izbore. I pobedićemo ih lako i ubedljivo, ubedljivije nego do sada", rekao je Vučić novinarima posle otvaranja fabrike u Leskovcu.On je rekao da je njegova najava da će kaznena politika biti pooštrena bila usmerena na obračun s mafijom i da tu njegovu odlučnost, za koju je rekao da je "čvrsta kao stena", niko neće pokolebati."Kaznenu politiku vodi država, a politiku kažnjavanja sudovi... To će biti za manje od mesec dana usvojeno", rekao je Vučić.Vučić je dodao da je očekivao napade i ocenio da će oni biti još snažniji i organizovaniji."Niste valjda očekivali da će da se pomire sa tim? Ali mene to ne zanima, nije me briga za to. Briga me samo šta kaže narod. I biće to i malo rigoroznije nego u Nemačkoj i Austriji, moramo da učimo od najboljih. Od postupka policije pa do presude suda", rekao je Vučić.Komentarišući pismo koje je lider Dveri Boško Obradović poslao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, Vučić je u ironičnom tonu rekao da je Putinu "sigurno bilo mnogo važno što je dobio to pismo".On ja takođe odbio da komentariše tvrdnje lidera Narodne stranke Vuka Jeremića da premijerka Ana Brnabić planira da podnese ostavku posle posete Putina Beogradu.