Dačić tvrdi da ima informacije da je 100 odsto tačna vest da su SAD zapretile Kosovu

Beta pre 10 sati

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je po informacijama kojima raspolaže 100 odsto tačna vesta da je SAD zapretila Kosovu da će im uvesti neku vrstu sankcija ako ne ukinu takse na srpsku robu.

"Po informacijama koje imamo ta vest je 100 odsto tačna - da je Amerika zapretila Kosovu - ili ćete ukinuti takse ili će vam biti uvedene neke vrste sankcija", kazao je Dačić za Radio-televiziju Srbije.

Dačić je rekao da se u diplomatskim krugovima i u razgovorima sa ljudima iz Stejt departmenta može čuti da sigurno da kosovski premijer Ramuš Haradinaj "ukoliko ostane ovako kako jeste" neće u skorije vreme posetiti SAD, odnosno da mu neće dati vizu.

"Nije prvi put da se Amerika tako odnosi prema njemu. To se već njemu dešavalo više puta u njegovoj karijeri. S druge strane to potvrđuje ono što smo govorili ranije, a to je da neće biti uspeha u nastojanjima da Pritšina ukine svoju nerazumnu odluku o taksama za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, dok se veoma snažno ne oglase i ne izvrše snažan pritisak Sjedinjenje Američke države", kazao je Dačić.

On je naveo da Kosovo boli sve što dolazi od Amerike i da je reakcija američke strane bitna jer pokazuje da SAD ostaju opredeljene da se pruži prilika pokušaju da se postigne trajno rešenje za rešavanje kosovskog pitanja, a koje se ne može postići bez kompromisa.

"Amerika to podržava, a s druge strane neće dopustiti da sporazum ne bude sporazum zato što ga Priština opstruira", rekao je Dačić.

On je dodao da SAD ozbiljno shvata mogućnost dolaska do dogovora Beograda i Prištine, što Srbija pozitivno ocenjuje.

"Srbija je više puta govorila da mi želimo da nastavimo dijalog i da shodno tome nijedan korak nećemo preduzimati koji bi bio usmeren na opstrukciju dijaloga", kazao je Dačić.

Dodao je da dijalog Beograda i Prištini trenutno ne postoji, ali da namera da se pronađe trajno rešenje u brzom periodu nije sakrivena, jer je to period kada će još evropske institucije funkcionisati.

"U ovom trenutku veoma smo daleko od toga, jer je dijalog praktično u blokadi zbog nerazumnih odluka Prištine", kazao je Dačić.



Al Džazira je iz izvora u Stejt departmentu saznala da Haradinaj nije dobio američku vizu zbog uvođenja taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine.



Haradinaj je u SAD 6. februara trebalo da učestvuje u radu jedne konferencije o Balkanu, čiji je organizator takođe potvrdio Al Džaziri da Haradinaj neće doći.