Vučić: I najmanje kazne biće drakonske

Vučić je za televiziju Pink kazao da je stopa kriminaliteta umanjena prethodnih godina, ali da to nije dovoljno, jer je potrebno da bude smanjena na minimum. „Svi pronalaze načine kako da izvrgnu zakon ruglu, da na bilo koji način umanje kazne kriminalcima, a kriminalci to rade uz podršku onih koji ih zastupaju. Sudije su birale uvek, ili najčešće, manje kazne“, rekao je Vučić. On je kazao da ima sudija koji „češće idu u američku ambasadu nego...