Danas promenljivo oblačno, duži sunčani period

Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u centralnim i istočnim krajevima očekuje se jače naoblačenje s kišom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice. Duvaće umeren, povremeno jak vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus sedam do minus jedan, a najviša od nula do pet stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a uveče i tokom noći doći će do naoblačenja s kratkotrajnim snegom. Duvaće...