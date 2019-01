Mali: Poseta Putina važna za našu ekonomiju

"Veoma je važno što će predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin doći u Srbiju. Mislim da je to 15. susret između našeg predsednika i njega i to samo dokazuje o kom intenzitetu saradnje i međusobnim odnosima je reč. Rusija je za nas veoma važan spoljnotrgovinski partner a razgovori će, pre svega, biti usmereni na budućnost i sigurno snabdevanje gasom", rekao je ministar Mali gostujući na Happy televiziji. On je dodao da je snabdevanje...