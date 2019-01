Stefanović: Imamo indicije ko je ubica Ivanovića VIDEO

On je u Jutarnjem programu TV Prva rekao da Beograd, bez obzira na ponašanje Prištine, koja je odbila bilo kakvu saradnju, ima određene indicije ko je ubica, da se zna za "kretanje određenih lica na KiM i odlazak u jednu zapadnu zemlju". "Pokušavamo sa tom zapadnom zemljom da dođemo do potvrde. Moramo da budemo ozbiljni, da sve ono do čega smo došli bude potkrepljeno dokazima", rekao je Stefanović za TV Prva i dodao da u istrazi očigledno...