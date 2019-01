Stefanović o skupu za Olivera: Pravo ljudi VIDEO

Gostujući u Jutarnjem programu TV Prva Nebojša Stefanović je kazao da je pravo ljudi da odaju poštu Oliveru Ivanoviću na način na koji to žele. "Mogu to uraditi na grobu, u crkvi i protestnoj šetnji. Važno je da se to ne koristi za raspirivanje mržnje", kazao je Stefanović. Dodao je da je protestna šetnja "politička manifestacija" koju vode lideri Saveza za Srbiju i da su ljudi koji su formalno stavljeni za vođe protesta članovi...