Dačić: Umalo tuča tokom jednog sastanka Beograda i Prištine

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom jednog sastanka Beograda i Prišštine u Briselu zamalo doššlo do tuče između njega i tadaššnjeg kosovskog ministra pravde Hajredina Kučija. Dačić je to rekao povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je nekadaššnji kosovski ministar pravde prilikom jednog susreta beogradske i prišštinske delegacije skočio na Dačića i da je on morao da mu priskoči u pomoć. Kako je...