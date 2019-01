Vučić: Putinu uvek govorim istinu, čak i kad mu se to ne sviđa

Srbija je pouzdan partner Rusiji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu ruskoj agenciji Tas uoči sutrašnje posete ruskog predsednika Vladimira Putina Srbiji. "Ja to mislim, ja to radim tako, ja ne lažem, možda se nekom ne sviđaju moje reči, ali ja mislim da smo pouzdan partner Rusiji. Kada kažem 'da' predsedniku Putinu, onda mi to i uradimo", rekao je Vučić. "I kada kažem u Vašingtonu i Briselu da nećemo i da ne želimo...