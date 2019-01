- Cilj je bio da se Srbija ekonomski ošteti… mi nismo imali logiku - uvešćemo taksu, i tako dobiti priznanje od Srbije - rekao je on na RTV Dukađin, a prenosi "Telegrafi". Da je to lako, uradili bismo to još 2008. (uvođenje takse u razmenu za priznanje), rekao je Hodžaj i dodao da odnosi Prištine sa Beogradom "nisu bilateralni problemi, već je to međunarodna tema“. Hodžaj navodi i da nije dobro očekivanje Prištine da će takse doneti priznanje...