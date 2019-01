Danas sunčano i toplije, do 13 stepeni

"Jutarnja temperatura biće od -9 do 3, najviša dnevna od 6 do 13 stepeni", saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Uveče i tokom noći na severu se očekuje postepeno povećanje oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura biće od 0 do 3, a najviša dnevna do 13 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u petak se očekuje naoblačenje...