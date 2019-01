Promenljivo, kiša i sneg

To je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Najniže temperature će biti od -10 do pet a najviše dnevne od tri do 11 stepeni. I u Beogradu će dan početi vedro da bi potom usledilo naoblačenje, uz temperature od pet do 10 stepeni. Narednih dana Srbiju očekuje oblačno i hladnije vreme s čestim padavinama. Većina hroničnih bolesnika može osećati tegobe usled biometeorološke situacije. Oprez se naročito savetuje asmatičarima....