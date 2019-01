"Vremenska prognoza za četvrtak- Putin tražio sunce"

U toku dana doći će do naoblačenja koje će se sa severa proširiti na ostale krajeve, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Samo će se na istoku i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno jak. Najniža temperatura od -10 C po kotlinama i na jugu Srbije, do 5 C na severu zemlje. Najviša temperatura od 3 C do...