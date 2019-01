Federer bolji od Frica, pobede Berdiha i Dimitrova

Beta pre 11 sati

Švajcarski teniser Rodžer Federer plasirao se rano jutros u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u trećem kolu pobedio Amerikanca Tejlora Frica sa 6:2, 7:5, 6:2.Federer je do pobede nad 21-godišnjim Amerikancem stigao za manje od 90 minuta igre, a na putu do trijumfa izgubio je samo tri poena na svoj prvi servis.Švajcarac će u osmini finala igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa koji je u trećem kolu bio bolji od Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije sa 6:3, 3:6, 7:6, 6:4.Biće to prvi meč Federera i Cicipasa.U četvrto kolo prvog grend slem turnira u sezoni plasirao se i Čeh Tomaš Berdih koji je slavio protiv Argentinca Dijega Švarcmana u četiri seta - 5:7, 6:3, 7:5, 6:4 posle tri sata i dva minuta igre.Protivnik trenutno 57. teniseru sveta u osmini finala biće pobednik meča Rafael Nadal - Aleks de Minaur.Do četvrtog kola stigao je i 21. teniser sveta, Bugarin Grigor Dimitrov koji je posle nešto više od dva sata igre pobedio Italijana Tomasa Fabijana sa 7:6, 6:4, 6:4.Dimitrov će u četvrtom kolu igrati protiv boljeg iz meča Andreas Sepi - Frensis Tijafo.