Janjić: Putin nije dao nikakvo ohrabrenje srpskoj politici u vezi sa Kosovom

Beta pre 3 sata

Predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je danas da predsednik Rusije Vladimir Putin u izjavama u Beogradu nije dao nikakvo ohrabrenje srpskoj politici u vezi sa Kosovom, kao i da je pokazao da to pitanje nije bilo glavna tema njegove posete.Janjić je za agenciju Beta kazao da Putinovom izjavom da će Rusija poštovati Rezoluciju 1244 može da se održava samo neka vrsta statusa kvo, i da taj stav nije od velike pomoći Srbiji ako želi nešto da menja."Pozivanje na Rezoluciju 1244 govori da je u pitanju samo najava da se bez Rusije neće moći odlučivati i da će Rusija dok se ne postignu dogovori koji njima odgovaraju, kočiti tu stvar u Savetu bezbednosti", rekao je Janjić.Dodao je da je Rezolucija 1244 "jako dobra ideološka priča", ali da je na terenu situacija takva da je ta teritorija pod kontrolom NATO, te da je pravno, parafiranjem Briselskog sporazuma Beograd donekle legalizovao suverenitet Kosova.On je ocenio da Rusija ne može da uradi ništa u Generalnoj skupštini UN, da je Srbija "isključena na terenu", i da joj ostaje samo da se drži "slova" iz Rezolucije."Situacija je gora nego u doba kada su se (Vojislav) Koštunica i (Boris) Tadić obratili Rusiji da stavi veto, gora po interese Srbije ako je njen interes da Kosovo ostane u Srbiji ili da se drži zamrznuti konflikt na duže vreme", rekao je Janjić.Janjić je ocenio da je Putin svojom posetom želeo da pokaže uticaj te zemlje na Srbiju, a preko nje i na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru."Mislim da će Putin tek da trguje sa Trampom i da iz ove posete Beograd ne može da izvuče mnogo, već da mora da menja politiku i to pretpostavljam u pravcu u kome će da trguje Rusija, a to je mnogo bolno za Beograd", kazao je Janjić.Janjić je rekao da je Putinova ocena da je stvaranje kosovske vojske neozbiljan akt, samo politička poruka."Iza nje ne sledi nikakva aktivnost. Nije Putin javno ni u čemu izašao iz okvira ohrabrenja i iskoraka srpskoj politici, ako se to od njega očekivalo, a očigledno jeste po izjavama Vučića i (Ivice) Dačića", kazao je on.Janjić je kazao da Putin nikada neće dati tačne instrukcije predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću šta da radi, već da će koristiti taktiku "snađi se druže, a ja ću da ti pomažem"."To je poruka mi vas podržavamo, a mi ćemo odlučivati o mestu Kosova u UN", rekao je Janjić.