Šef Gasproma: Izgradnja deonice Turskog toka u Srbiji do 2019.

„Gasovod će proći srpsko – bugarsku granicu, do srpsko- mađarske. Što se tiče rokova, osnovna linija će biti izgrađena do kraja 2019. godine“, rekao je Miler ruskoj Prvoj televiziji. Rusija i Srbija su danas potpisale Memorandum o uzajamnom razumevanju o proširenju kapaciteta podzemnog skladišta gasa Banatski dvor. Memorandum određuje osnovne parametre širenja podzemnog skladišta do 750 miliona kubnih metara godišnje. Kako prenosi Tas,...