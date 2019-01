Australijan open dobija novog šampiona, Cicipas izbacio Federera

Beta pre 6 sati

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas pobedio dvostrukog uzastopnog šampiona, Švajcarca Rodžera Federera.Cicipas je do najveće pobede u karijeri stigao posle tri sata i 50 minuta i preokreta - 6:7(11), 7:6(3), 7:5, 7:6(5). On je tako postao prvi grčki teniser koji je stigao do četvrfinala nekog grend slem turnira."Ne mogu da opišem kako se osećam. Ja sam trenutno nasrećniji čovek na svetu", bilo je prvo što je rekao Cicipas posle meča.On je istakao da je od početka meča verovao da može do pobede."Rodžer je legenda našeg sporta i mnogo ga poštujem, bio mi je idol od šeste godine... Ostvario mi se san da igram protiv njega na Rod Lejver Areni, a pobediti na kraju... Stvarno ne mogu da opišem kako se osećam", rekao je 20-godišnji Cicipas.Grk će u četvrtfinalu Australijan opena igrati protiv Španca Roberta Bautiste Aguta, koji je ranije danas eliminisao Marina Čilića.