Tači: Razmena teritorija najbolja mogućnost napretka ka EU

"Sporazum bi doneo veću stabilnost i mir u regionu. Kosovu bi to omogućilo prijem u EU i NATO", rekao je Tači, koji je boravio u Beču, agenciji APA. On je istakao da neće biti nikakvih etničkih granica, već da će, kako je rekao, "dve zemlje" ostati multietničke. Prema njegovim rečima odgovarajući sporazum bi značio da između njih više nikada neće doći do rata. "Građani bi živeli bolji život, jer bi sporazum poboljšao i ekonomsko stanje, došlo...