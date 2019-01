Raonić u četvrtfinalu Australijan opena

Beta pre 6 sati

Kanadski teniser Miloš Raonić plasirao se rano jutros u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u osmini finala pobedio Nemca Aleksandera Zvereva sa 6:1, 6:1, 7:6(5).Raonić je do svog četvrtog četvrtfinala Australijan opena u poslednjih pet godina stigao posle sat i 59 minuta igre.Prvih sat i tri minuta meča Raonić je odigrao odlično, gotovo bez greške. On je šest puta oduzimao servis protivniku i prepustio mu samo dva gema za veliku prednost - 6:1, 6:1.Nemac je pri rezultatu 4:1 u drugom setu svoj bes zbog loše igre iskalio na reketu, osam puta je njim udario o teren, dobio je opomenu, i to je izgleda malo razdrmalo.Zverev je pružio mnogo veći otpor u trećem setu, spasio je i dve meč lopte u desetom gemu, ali je Raonić na kraju slavio u taj-brejku sa 7:5.Raonić će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Borna Ćorić - Luka Puj.