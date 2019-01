RHMZ poručuje: U ponedeljak oblačno, uglavnom suvo

U Srbiji će u ponedeljak biti pretežno oblačno i uglavnom suvo, s jutarnjim temperaturama od -1 do dva, a najvišim dnevnim od jednog do pet stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno oblačno, tokom većeg dela dana suvo. Jutarnja temperatura oko jedan, najviša dnevna oko tri stepena. I narednih dana očekuje se pretežno oblačno, do četvrtka mestimično s kišom, na planinama i ponegde u nižim predelima sa susnezicom i snegom. Dnevna temperatura...