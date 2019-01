Nadal bez izgubljenog seta do polufinala AO

Beta pre 8 sati

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Frensisa Tijafoa sa 6:3, 6:4, 6:2.Nadal je do svog 30. grend slem polufinala u karijeri stigao posle sat i 47 minuta igre.Šampion Australijan opena iz 2009. je prva dva seta rešio praktično na isti način, pošto je pravio brejk na početku seta, u prvom i drugom gemu, i tu prednost je bez većih problema sačuvao do kraja. On je u trećem bio još ubedljiviji jer je dva puta oduzimao servis protivniku.Nadal, koji na Australijan openu još nije izgubio set, osvojio je 84 odsto poena na svoj prvi servis i upisao 29 vinera, dok je Tijafo meč završio sa 34 neiznuđene greške.Drugi teniser sveta će se za plasman u finale prvog grend slem turnira u sezoni boriti sa 20-godišnjim Grkom Stefanosom Cicipasom. Biće to treći meč Nadala i Cicipasa, a u prethodna dva slavio je Španac.U preostala dva četvrtfinala sastaće se Novak Đoković i Kei Nišikori, odnosno Miloš Raonić i Luka Puj.