NUNS i NDNV: Vučić nema moralno pravo da u Davosu govori o medijskim slobodama

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ocenili su danas da zvuči "nestvarno, cinično i krajnje licemerno" to što će predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriti na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu na temu "Sloboda medija u kriznim situacijama"."NUNS i NDNV ocenjuju da je nesporno da su bezbednost novinara i medija i medijske slobode u Srbiji u stalnoj, rastućoj krizi, ali da je za to najodgovorniji upravo predsednik Aleksandar Vučić, te da otuda nema nikakvo moralno pravo da na jednom međunarodnom skupu deli savete ili preporuke na temu medijskih sloboda. Poznato je to novinarskim i medijskim organizacijama, novinarima i medijskoj zajednici u Srbiji, ali i međunarodnim organizacijama i institucijama", navodi se u saopštenju.Kako NUNS i NDNV navode u zajedničkom saopštenju, taj stav juče su ponovili i predstavnici međunarodne organizacije Repoteri bez granica, posle sastanka s predsednikom Srbije."Direktorka kancelarije za Balkan organizacije Reporteri bez granica Polin Ades-Mevel posle sastanka je izjavila da su kod predsednika Aleksandra Vučića došli zbog atmosfere koja se pogoršava i da su posebno razgovarali o bezbednosti novinara, nakon napada na Milana Jovanovića. Dodala je: 'Nismo uvereni da uzima u obzir u najvećoj mogućoj meri ovaj konkretan slučaj'", dodaje se u saopštenju.NUNS je najavio da će 29. januara javno predstaviti svoj godišnji izveštaj o pritiscima i napadima na novinare u 2018. koji ukazuje na trend rasta nesigurnosti medijskih profesionalaca i opadanja medijskih sloboda u Srbiji."Koliko je za to kriva aktuelna Vučićeva vlast pokazuje podatak da je za tri poslednje godine evidentiran 81 slučaj pritisaka, napada, vređanja i diskriminacije novinara od strane javnih funkcionera", navele su te novinarske organizacije u saopštenju.