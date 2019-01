Đurić: Voleo bih da Kosnet očita bukvicu Haradinaju i Veseljiju

Kako je ranije najavljeno, Kosnet će se danas sastati sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem i predsednikom kosovskog parlamenta Kadrijem Veseljijem. „Voleo bih da im očita bukvicu zato što su to zaslužili, ali sumnjam da će se to desiti“, rekao je Djurić za televiziju Prva. Upitan kako komentariše to što je predsednik Kosova Hašim Tači nedavno naveo da se ne slaže sa odlukom o uvodjenju taksi, Đurić je odgovorio da bi „bio naivan da...