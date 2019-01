Tahiri: Takse neće biti ukinute ni sutra ni prekosutra

Takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije i BiH neće biti ukinute ni sutra ni prekosutra, rekao je Besnik Tahiri, nacionalni koordinator za reformu u tzv. vladi Kosova. Pročitajte još: Tači: Takse na robu iz Srbije i BiH ugrozile odnose sa SAD; Posle sporazuma s Beogradom otvaramo ambasadu u Moskvi; Ako me pozovu, idem u Hag On je to rekao govoreći o za danas najavljenom sastanku predsednika tzv. vlade Kosova i skupštine Ramuša Haradinaja...