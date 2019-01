Pens: Maduro je diktator; Maduro: Revizija odnosa sa SAD

Maduro je to rekao odgovarajući na izjavu američkog potpredsednika Majka Pensa, a koji je dao podršku opoziciji u Venecueli, prenela je agencija Rojters. "Nikolas Maduro je diktator bez legitimnog prava na vlast. On nikada nije pobedio na slobodnim i poštenim izborima, a vlast je zadržao smeštajuci u zatvor svakog ko se usudio da mu se suprotstavi", prenosi AP. Istovremeno on je pružio podršku lideru opozicije Huanu Gvaidou. Opozicija...