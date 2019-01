Vučić za hrvatske medije: Srbi i Hrvati moraće da se približe ako žele da opstanu

"Ono što ne ide sjajno, zbog čega nisam srećan, to su politički odnosi u regionu", rekao je Vučić za Hrvatsku radioteleviziju (HRT) i agenciju Hina na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. "Tu uvek ima bezbroj problema, viška prošlosti i manjka razmišljanja o budućnosti, ali je to valjda karakteristika svih nas i to je ono što ćemo morati da menjamo", rekao je Vučić koji je danas učestvovao na panelu o Zapadnom Balkanu s...