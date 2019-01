Todorović: Srbija pod crvenim meteoalarmom do subote

Skoro svi delovi Srbije danas su pod crvenim meteoalarmom, koji će biti na snazi do sutra jer se predviđaju velike količine padavina za 12 sati, koje će dodatno povećati ukupnu količinu snežnog pokrivača, rekao je danas meteorolog RHMZ-a Nedeljko Todorović. On je za Jutarnji program TV Prve rekao da je slab sneg već počeo da pada na jugu i jugoistoku zemlje, a u toku dana, odnosno od podne stići će i do ostalih krajeva zemlje. U početku...