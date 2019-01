Ljimaj: Promenjen vladajući diskurs na Kosovu

Beta pre 28 minuta

Zamenik premijera Kosova i kopredsedavajući pregovaračke ekipe Kosova za dijalog sa Srbijom, Fatmir Ljimaj je izjavio da je na Kosovu promenjen vladajući diskurs i da se više neće dozvoliti da neko radi na njenom rušenju i istovremeno koristi kosovsko tržište.On je za RTV Dukađini komentarišući izjavu američke ambasade u Prištini da treba pod hitno ukinuti takse koje su uspostavljene za robu koja se na Kosovo uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine rekao da Kosovo ne preduzima mere u suprotnosti sa interesima SAD, pošto su SAD "suvlasnik slobode Kosova", ali da sada zauzima drugačije pozicije."Kosovo se ne može više tretirati kao što je tretirano od strane susedne države, koja se angažuje da ruši Kosovo i istovremeno stremi kosovskom tržištu. To vređa građane Kosova, zato smo promenili kurs", kazao je on.Prema njegovim rečima, vreme je da se oceni dali su prestali razlozi koji su doveli do uvođenja viza i ocenio da je Srbija dala neke signale da su spremni da se postigne sporazum kako da se izađe iz ove situacije.Njavio je da se nikada više na Kosovu ne mogu uvoziti roba u čijoj dokumentaciji Kosovo nije označeno ustavnim nazivom."Kosovo je spremno da da mogućnost dijalogu. Ozbiljnom dijalogu sa jasnom agendom. Pozicija Kosova je promenjena. Treba primenjivati reciprocitet", kazao je on.Podvukao je da "Kosovo ne preduzima mere u suprotnosti sa interesima SAD. Ona je suvlasnik slobode (Kosova)".Američka ambasada u Prištini je juče saopštila da pretpostavka da Kosovo može da preduzima akcije suprotne interesima SAD bez posledica je pogrešna.Kako je navela ambasada, SAD podržavaju dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU i postizanje "sveobuhvatnog i obostrano korisnog" sporazuma. To je, kako je navedeno, strateški interes SAD."Ponavljamo naš stav da je trenutna suspenzija taksi na uvoz iz Srbije i Bosne jedna od neophodnih mera za vraćanje momentuma procesu dijaloga. Očekujemo da drugi akteri sami preduzmu konstruktivne mere", navodi se u saopštenju.Kako je navedeno, Kosovo je uspešno samo u partnerstvu sa SAD, a da su akcije koje ruše dijalog,ometanja sa strane i odbijanje da se ukinu takse suprotne interesima Vašingtona.Istovremeno je premijer Kosova Ramuš Haradinaj posle sednice Vlade Kosova rekao da se o ekonomiji ne može odlučivati odvojeno od pitanja priznanja Kosova od strane Srbije.On je rekao da je komesaru za proširenje EU Johanesu Hanu predložio da pripremi rešenje za poglavlje o ekonomiji, ali je naglasio da se o tome ne može odlučivati odvojeno.Kazao je da je Kosovo predvidelo mogućnost da ukoliko se pripreme sva poglavlja za sporazum Kosova i Srbije, i ukoliko ocene da postoji osnova za postizanje sporazuma, bili bi spremni da suspenduju odluku o carini, zarad održavanja konferencije na kojoj bi se potpisao sporazum o priznanju.