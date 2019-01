I danas će padati sneg, najviša temperatura od -2 do +1 C

NOVI PAZAR – U Srbiji će i danas biti oblačno u većem delu dana, pre podne sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, na istoku sa mešovitim padavinama, kišom i snegom. Po podne se očekuje postepeni prestanak padavina. Uveče i tokom noći na severu Vojvodine doći će do provejavanja slabog snega i kiša koja će se ponegde lediti na tlu. Najniža temperatura od -5 do 1 C, a najviša u većini mesta od -2 do 1 C, a na istoku oko 3...