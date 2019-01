Sutra toplije uz delimično razvedravanje

Vetar će biti slab i umeren, južni, posle podne na planinama i u košavskom području u pojačanju, uveče i u toku noći ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od minus deset do minus jedan, a najviša od dva do osam stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra ujutro biti slab do umeren mraz, u pojedinim delovima grada magla i niska oblačnost. U toku dana predviđa se toplije uz delimično razvedravanje. Vetar će biti slab...