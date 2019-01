Đilas: Vučić ponovo govori neistine, u moje vreme PKB-u je prihod podignut

Beta pre 1 sat

Jedan od osnivača Saveza za Srbiju i bivši gradonačelnik Dragan Đilas negirao je danas tvrdnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je u vreme dok je on bio na čelu Beograda u kompaniji PKB bilo korupcije.Reagujući na Vučićevu tvrdnju da je u slučaju PKB-a "korupcije bilo u vreme Đilasa", bivši gradonačelnik je javno upitao predsednika države "zašto onda za sedam godina nije podignuta ni krivična prijava za to krivično delo, a kamoli neko da je osuđen", saopštio je Savez za Srbiju."Odgovor je vrlo prost, zato što Aleksandar Vučić ne govori istinu, jer je u to vreme PKB pokrenut i pod vođstvom profesionalnog menadžmenta podignut mu je prihod sa 34 na 60 miliona evra uz dobit od 22 odsto. Posle moje smene, u PKB je doveden menadžment poput Dragoljuba Simonovića koji je postavljen za direktora Železnice, a postao je poznat po organizovanju pokušaja ubistva novinara u Grockoj. Takav menadžment je PKB vratio na nivo prihoda od 30-ak miliona evra", rekao je Đilas.On je naveo i da o ispravnosti prodaje govori i podatak da je ta ista Al Dahra 2013. ponudila i potpisala predugovor za kupovinu kombinata "7 juli" u Surčinu, gde je dogovorena cena hektara bila 12.000 evra, a kako je dodao, sada je hektar zemljišta PKB-a prodat za 4.000 evra."Po promeni vlasti, zemljište PKB-a biće vraćeno u vlasništvo države Srbije, a svi umešani u ove malverzacije procesuirani su u skladu sa zakonom, poručio je Đilas.