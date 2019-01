Ljajić: Ukoliko Priština ne ukine takse, dugoročna šteta velika

Beta pre 3 sata

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da će, ukoliko Priština uskoro ne ukine takse od 100 odsto na uvoz robe iz centralne Srbije, dugoročna šteta biti veća od 66,2 miliona evra, koliko trenutno iznosi.Ljajić je upozorio da će šteta biti dugoročna, pošto će "drugi igrači" zauzeti tržište na КiM koje su imali proizvođači iz centralne Srbije."Ako bi se danas ukinule takse, deo privrednika bi se vratio iz Srbije, ali ukoliko ovo potraje, to neće imati efekta, jer će drugi igrači zauzeti taj prostor i šteta će biti još veća", rekao je Ljajić za RTS.Kako je precizirao, od ukupnog uvoza iz zemalja CEFTA, Srbija je na Kosovu učestvovala sa 60 odsto, dok je sada porastao izvoz iz Slovenije za 123, Grčke za 114 odsto, Albanije za 60 odsto, a iz Makedonije za 40 odsto."Srbija je u decembru 2017. godine učestvovala u uvozu na Kosovo sa 15,7 odsto, a u decembru 2018. sa 1,7 odsto", rekao je Ljajić i naveo da je Srbija u decembru 2017. godine prodala robe u vrednosti od 46 miliona evra, a decembra 2018. godine od 5,7 miliona evra, kada su još uvek mogli da se prodaju međunarodni brendovi proizvedeni u Srbiji.On je podsetio i da su mnogi iz međunarodne zajednice apelovali na Prištinu da ukine takse, ali da je teško predvideti šta će kosovske vlasti uraditi.Pregovori sa Evroazijskom ekonomskom unijom zastali zbog sira, cigareta, živinskog mesaMinistar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da su pregovori sa Evroazijskom ekonomskom unijom zastali zbog sira, živinskog mesa, cigareta i vinjaka, jer neke od članica te asocijacije neće da popuste i pristanu na bescarinski režim, zato što štite svoje tržište.On je za RTS naveo da su pregovori zapeli "kod direktnih roba koje bi se našle na bescarinskom režimu"."Oni su bili voljni da popuste za voćne rakije, koje će moći da se bez carine izvoze na tržište od oko 180 miliona ljudi, i to je dobra stvar", naveo je Ljajić.Dodao je da se razgovori nastavljaju, kao i da se nada proširenju liste proizvoda."Bez obzira na ograničenja i to što naši zahtevi neće biti usvojeni, ali je 99 odsto proizvoda na bescarinskom režimu, na tržištu većem od 180 miliona ljudi", rekao je Ljajić.Nema ekonomskog opravdanja za održavanje uredbe o maksimalnoj ceni hlebaMinistar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da nema ekonomskog opravdanja za održavanje uredbe o maksimalnoj ceni hleba i dodao da ne preti opasnost da dođe do skoka cene hleba."Ova uredba predstavlja dodatni administrativni trošak i za trgovce i za proizvođače na tržištu", rekao je Ljajić za RTS.On je poručio trgovcima da se ne bave špekulativnim radnjama, jer "nema ekonomske logike da cena hleba skoči".Ljajić je ranije najavio da Vlada razmišlja o tome da više ne produžava primenu Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500", koja važi do 31. januara, pošto se vekna hleba prodaje ispod propisane maksimalne cene od 46 dinara za veknu od najmanje 500 grama.