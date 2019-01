Poverenica Janković: Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta opomena i upozorenje

Beta pre 30 minuta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je danas da Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta mora biti opomena i upozorenje koliko je diskriminacija opasna i do kakvih je katastrofalnih posledica u istoriji dovodila.Janković je u saopštenju upozorila da kršenje ljudskih prava i raspirivanje rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti, tolerisanje takvih stavova i nesuprotstavljanje njima, mogu dovesti do nesagledivih posledica i u budućnosti."Stoga je neophodno stalno ukazivati i podsećati na važnost poštovanja ljudskih prava, svih različitosti i svega što je drugo i drugačije", kazala je Janković.Ona je ukazala na to da se o uvažavanju različitosti, ali i štetnosti koju diskriminacija može učiniti pojedincu i društvu, mora učiti od detinjstva, počevši od porodice, preko sistema obrazovanja, do medija.Janković je upozorila i na čestu i neprimerenu upotrebu pojma fašizam u političkom govoru, kojim, kako je navela, politički protivnici vređaju jedni druge, ne razmišljajući o posledicama do kojih je fašizam doveo i suštinskom značenju te reči.Dodala je da je fašizam najteža, po stepenu uvredljivosti, reč u većini evropskih zemalja i da treba izbegavati njenu olaku upotrebu, pre svega iz poštovanja prema žrtvama fašizma, ali i zbog činjenice da prečestom i upotrebom u neodgovarajućem kontekstu ta reč gubi na svom istinskom značenju."Sećanje na žrtve holokausta predstavlja obavezu svakog pojedinca u društvu i svih državnih organa i institucija", ocenila je Janković.Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, 27. januar ustanovljen je 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.