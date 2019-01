Danas do +8 stepeni širom Srbije: Vedro jutro posle subotnjeg kijameta

BEOGRAD - Danas se u Srbiji u celoj zemlji ujutro očekuje slab i umeren mraz, mestimično magla i niska oblačnost, a u toku dana toplije uz delimično razvedravanje i otopljavanje snega, saopštio je Republički hidrometeoroški zavod Srbije (RHZS). Najniža temperatura od -10 do -1 stepena, a najviša od 2 do čak 8 stepeni. U Beogradu ujutro takođe slab do umeren mraz, u pojedinim delovima grada magla i niska oblacnost, a u toku dana toplije...