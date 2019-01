Mondoloni: Makron stiže za nekoliko nedelja u Srbiju

On je za današnje „Večernje novosti“ rekao da poseta koja je bila planirana za početak decembra prošle godine nije otkazana već odložena, zbog unutaršnjih prilika u Fransukoj, odnosno demonstracija i nemira na ulicama Pariza. „Veoma naporno radim na dogovorima sa Beogradom o novom datumu i nadam se da ću uskoro moći da predložim konkretan termin. Očekujem da do posete dodje u narednim nedeljama“, kazao je Mondoloni. On očekuje da će...