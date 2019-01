Pahor: Moramo sami sve da uradimo za mir u regionu

"Moramo sami sve da uradimo za mirno rešavanje konflikata u regionu, jer konflikti nisu istorijska nužnost na Balkanu", naglasio je Pahor tokom obraćanja poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici. Zato je važno da svi narodi i sve države u regionu sarađuju bezuslovno i da rešavamo sva otvorena pitanja, poručio je on i dodao se zato mora jačati međusobno poverenje i poštovanje. On je naglasio da umesto nas to ne može niko drugi da...